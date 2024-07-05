انخفاض استهلاك القهوة فى كولومبيا بعد تجاوز سعر الفنجان 10 دولارات

فاطمة شوقى

أكد الاتحاد الوطنى لمزراعى القهوة FNC، إن نصيب الفرد من استهلاك القهوة في كولومبيا انخفض بشكل ملحوظ منذ نهاية العام الماضى، حتى النصف الأول من العام الجارى، ووصلت نسبة استهلاك الفرد 2.8 كيلوجرام فقط، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة فنجان القهوة الذى أصبح منذ بداية 2024 يتراوح بين 2 دولار إلى 10.5 دولار حسب المدينة ومكان الاستهلاك.

وأشارت صحيفة انفوباى الأرجنتينية إلى أن كمية الاستهلاك للقهوة في كولومبيا تعتبر منخفضة لحد كبير ففي البرازيل ، على سبيل المثال يصل الاستهلاك إلى 5.8 كيلو جرام للفرد بينما يصل في كوستاريكا 4 كيلوجرامات.

وقالت الصحيفة إنه إذا كان متوسط سعر فنجان القهوة 5,3 دولارًا، وكان الشخص يشترى فنجانا يوميا لمدة شهرا، فإن النفقات الشهرية ستكون 161.1 دولار، وبالتالي سيمكن أن تزيد النفقات إذا كان الاستهلاك أكبر، وهو من شأنه أن يولد نفقة كبيرة في الميزانية الشهرية.

وجدير بالذكر أن المكسيك أيضا أصبحت تعانى من نقص إنتاج البن، حيث تشهد البلاد موجة حر وجفاف شديدة منذ بداية العام الجارى 2024 وهو الذى أثر على 80%من إنتاج القهوة في البلاد، مما يؤدى إلى زيادة في الأسعار بشكل مستمر، وطالب منتجى البن في البلاد، الرئيس لوبيز أوبرادور، بالتوصل إلى حل وإعلان الطوارئ، حيث إن أربعة أخماس إنتاج قهوة أرابيكا وروبوستا قد تأثر بالحرارة الشديدة، حسبما قالت قناة إيه دى إن 40 المكسيكية.

وأشارت القناة على موقعها الإلكترونى إلى أن منتجى البن في المكسيك أشاروا إلى أن الحرارة الشديدة التى حدثت في جميع أنحاء البلاد هذا العام تقريبًا، أدت إلى انخفاض المحاصيل بنسبة 80% حتى شهر يوليو، ويأتي طلب المساعدة بعد أن كان شهر مايو الماضى هو الشهر الأكثر سخونة فى المكسيك منذ عام 1953، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية (SMN).