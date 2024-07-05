الطقس اليوم.. انخفاض فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

كتب – محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28.