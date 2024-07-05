اليوم السابع
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الجمعة، 05 يوليو 2024 06:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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استهداف عناصر لجيش الاحتلال الإسرائيلى بحى الشجاعية فى غزة

الجمعة، 05 يوليو 2024 06:00 ص
استهداف عناصر لجيش الاحتلال الإسرائيلى بحى الشجاعية فى غزة دمار غزة جراء العدوان الإسرائيلى
وكالات

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عرضت فصائل فلسطينية " مشاهد من إطلاقها لقذائف الهاون باتجاه القوات الإسرائيلية بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وإطلاق صواريخ "سام 7" تجاه مروحية إسرائيلية.

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مشاهد توثق "دك قوات العدو المتوغلة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بقذائف الهاون"، و"مشاهد لإطلاق صواريخ "سام 7" تجاه طائرات العدو بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني في مدينة غزة".

وأبان مقطع فيديو لقطات تظهر رصد قوات الجيش الإسرائيلي، ولقطات قالت "القسام" إنها توثق لحظة هبوط مروحيات إسرائيلية لإجلاء القتلى والجرحى من الجنود.

ووثق مقطع فيديو آخر مقاتلين في منزل مدمر، يطلقان صاروخين تجاه مروحية إسرائيلية، فيما تقوم الأخيرة بإلقاء البوالين الحرارية.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية الخميس أنها تمكنت من استدراج قوة إسرائيلية راجلة إلى عين نفق فخخت مسبقا وتفجيرها بأفراد القوة وإيقاعهم جميعا قتلى جنوبي غزة.

 







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