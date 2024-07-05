السعودية: اعتماد التقويم الهجري لمن بلغوا 21 عاماً للسفر دون تصريح

إيمان حنا

شددت منصة وزارة الداخلية السعودية الإلكترونية "أبشر"، على أنه لا يشترط إصدار تصريح السفر لفرد الأسرة في خدمة "تصريح السفر" عند بلوغه سن 21 عاماً فما فوق، حيث يمكنه السفر دون تصريح، مشيرة إلى أن التقويم المعتمد لاحتساب السن هو التقويم الهجرى. وفق"عكاظ" .

وأكدت أن إصدار أو تجديد جواز السفر السعودى متاح لمن بلغ 21 عاماً ميلادياً فأكثر عبر منصة "أبشر"، وفي حال كان العمر أقل من 21 عاماً بالتقويم الميلادي، فيتم إصدار الجواز عبر الهوية الرقمية بمنصة "أبشر - أفراد" لرب الأسرة.

وأوضحت أنه يُشترط توفر التصريح لسفر من هم دون 21 عاماً هجرياً، ويمكن لرب الأسرة إصدار التصريح عبر تبويب "أفراد الأسرة" من خلال هويته الرقمية في منصة "أبشر - أفراد".

يذكر أنه يمكن إصدار أو تجديد جواز السفر لمن بلغ عمره 10 سنوات فأكثر عبر منصة "أبشر - أفراد"، ويشترط لذلك الحصول على هوية وطنية مستقلة له لتنفيذ الخدمة، وفي حال عدم إصدار هوية وطنية له فيمكن تجديد جواز السفر من خلال الدخول للهوية الرقمية لرب الأسرة في منصة «أبشر - أفراد»، والنقر على إصدار جواز سفر سعودي لفرد الأسرة.