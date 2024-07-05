التشريعات البيئية تقر حق المواطن فى حياة بيئية نظيفة وصحية

كتبت منال العيسوي

أكد مصدر مسئول داخل وزارة البيئة أنه فى مصر عدد من التشريعات التى صدرت من أجل تنظيم حماية البيئة ، والتى ومن أهم هذه التشريعات القانون الخاص بالمحميات الطبيعية، الصادر برقم 102 لسنة 1983 وهو القانون المنوط به تسليط الضوء على أهمية المحميات الطبيعة وطرق حمايتها.

واضاف المصدر فى تصريحات خاصة باليوم السابع ، أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ، هو أحد القوانين واهمها لفرض حماية البيئة بموجبه، مشيرا إلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بقانون رقم 202 لسنة 2020، الذى صدر مؤخرا كأول قانون موحد لتنظيم إدارة المخلفات، بكافة أشكالها والعمل على حل مشكلة تراكم المخلفات والتخلص منها بطرق آمنة، وكذلك اهتم بإنشاء جهة متخصصة تكون مسئولة عن التخطيط والإشراف والرقابة على منظومة إدارة المخلفات وتحديد الأدوار والمسئوليات لها.

وشدد المصدر قائلا:"إن هذه التشريع لم تأتى بغرض فرض الحماية للبيئة والعمل على تنميتها واستدامة الموارد الطبيعية فقط ، ، وانما اهتمت أيضا بحماية المواطن المصري، من الأضرار الناتجة عن التلوث، وتأكيد حقه فى العيش فى بيئة صحية سليمة وآمنة، وهذا الحق يعد من الحقوق الأساسية، و من أغلى القيم التى تسعي الدولة المصرية جاهدة لحمايته إيماناً منها بأنه لا حياة بدون بيئة نظيفة وصحية.