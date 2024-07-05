التأمين الصحى الشامل.. أبرز الملفات المهمة أمام وزير الصحة (فيديو)

ينتظر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية حزمة من الملفات المهمة التى تحتاج إلى الاستمرار فى العمل عليها وصولا إلى نتائج أكبر لتعزيز الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بالإضافة إلى توفير الأدوية وتحديث البروتوكولات العلاجية.

وتعتبر المبادرات الرئاسية ملفا مهما والتى يزيد عددها عن 15 مبادرة تقدم خدماتها بالمجان فى المستشفيات والوحدات الصحية وتحتاج إلى إضافة خدمات جديدة وتعزيز التواصل مع المرضى ونشر التوعية الصحية المطلوبة.

ويأتى ملف رفع كفاءة وتطوير المستشفيات العامة والمركزية كأحد المحاور الهامة للدولة مع تشديد الرقابة على منشآت الصحية فى القطاع الخاص واستكمال منظومة التأمين الصحى الشامل والبدء فى محافظات المرحلة الثانية.