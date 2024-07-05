أمراض تنقلها الأظافر غير النظيفة أبرزها مشكلات تنفسية ومعوية

كتبت مروة محمود الياس

أظافرك هى عنوان النظافة لديك، لابد أن تتسخ أظافرنا نتيجة ما نتعرض له يوميا من ملوثات فى الجو، لكن تظل خطوة الحفاظ على نظافة الأظافر وغسيل اليدين بشكل مستمر أمر فى غاية الأهمية فى روتينك اليومى المتكرر للحفاظ على صحتك من الأمراض.

ووفقا لتقرير نشر فى موقع كيورا المعنى بالصحة العامة والأمراض فإن هناك طرقا للحفاظ على أظافرك نظيفة باستمرار دون أن تصبح عرضة لانتقال العدوى وأداة لانتقال المرض إليك ومنها..

الغسيل الدائم والمستمر لليدين كلما أمكنك وذلك لتنظيف اليدين والأظافر وما تحتها أولا بأول.

الاهتمام والاعتناء بالأظافر على الدوام وجعلها بيئة نظيفة.

حاول أثناء الخروج من المنزل تنظيف يديك إما بالمناديل المبللة أو بغسلها كلما أمكنك ذلك.

يمكنك ارتداء القفازات سواء كنت تعمل في بيئة من الصعب أن تجعل يديك فيها نظيفة.

لا تترك أظافرك بدون تقصيرها حتى لا تزيد فرص اتساخها.

عالج مشاكل الأظافر أولا بأول مثل الفطريات وغيرها.

أبرز مخاطر عدم اهتمامك بنظافة الأظافر أن تنتقل إليك الكثير من العدوى والتي من بينها..

انتقال العدوى البكتيرية من الكائنات البكتيرية التى تسكن تحت الأظافر.

انتقال العدوى الفيروسية التي تكمن أيضا تحت الأظافر والتي قد تسبب الكثير من الأمراض الجلدية.

تصبح الأظافر ناقلا للعدوى بالأمراض الجلدية المختلفة.

عدوى تسبب مشكلات معوية.

عدوى تسبب مشكلات تنفسية.

العدوى العنقودية.

العدوى بالسالمونيلا.

العدوى بالاشريكيه.

العدوى بالقروح.

التهابات الملتحمه أيضا.

وينصح بتنظيف الأظافر والعناية بها أولا بأول دون تراكمها أو إطالتها والاهتمام بتنظيفها دون إسراف زائد.