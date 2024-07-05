اليوم السابع
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«أونروا» تشدد على أهمية فتح تحقيق بشأن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولى

الجمعة، 05 يوليو 2024 11:11 ص
«أونروا» تشدد على أهمية فتح تحقيق بشأن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولى الحرب في غزة
إبراهيم حسان

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شددت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير إعلام أونروا، على ضرورة فتح تحقيق في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي، كما أن هناك ضررًا كبيرًا لحق بالوكالة على صعيد الخدمات والمنشآت المدنية والموظفين في قطاع غزة.

وطالبت  «حمدان»، في تصريحاتها التي نقلتها شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، بإدخال مزيد من المساعدات الغذائية والوقود إلى قطاع غزة، قائلة: «المساعدات التي تدخل غزة لا تكفي لمواجهة الكوارث التي يعانيها القطاع».

وأكدت القائم بأعمال مدير إعلام أونروا، أن هناك 8 مراكز صحية تابعة للوكالة بقطاع غزة تحتاج إلى المستلزمات الطبية والوقود اللازم لاستمرار عملها، وأن هناك 190 منشأة تابعة للوكالة تضررت جراء القصف الإسرائيلي ونحو 500 شخص قتلوا في أثناء حماية وتأمين مراكز الوكالة بغزة.

وتابعت القائم بأعمال مدير إعلام أونروا للقاهرة الإخبارية: «ملتزمون بتقديم الخدمات المنقذة للحياة لنحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة»، «سنواصل تقديم الخدمات الطبية من خلال مراكزنا الصحية في غزة وعبر النقاط الطبية المتنقلة بين المنازل».







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