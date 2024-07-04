وزير الرى لليوم السابع: تطوير شبكة المياه والتغير المناخى أولوية

كتبت: هناء أبو العز

أكد هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية، العمل على ثلاثة ملفات رئيسية خلال الفترة المقبلة، أولهم الملف الداخلي، مشيرًا إلى وجود خطة واضحة، يتم العمل عليها منذ عام ونصف تتمثل فى الجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر، والتى تشمل توزيع المياه، وتطوير وتحديث الشبكة، بكل أبعاد الشبكة الداخلية بداية من السد العالى، وحتى آخر فلاح موجود فى مصر .

وأشار هانى سويلم، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على هامش تواجده فى احتفالية توديع السفير الألمانى بالقاهرة، إلى الملف الأفريقي، وخصوصا التعأون مع دول حوض النيل، حيث يتم العمل وفقا لتوجيهات الرئيس على الاستثمار الزراعى مع دول حوض النيل والتعاون فى مشروعات تخص المياه فى دول حوض النيل ، موضحا ان مصر بصفتها رئيس لوزراء المياه الأفارقة حتى مارس 2025، يعطيها الفرصه للعمل مع افريقيا كلها وليس فقط دول حوض النيل.



وتحدث سويلم عن الملف الثالث وهو علاقة المياه بالمناخ، ومواجهة التغييرات المناخية مؤكدا تحقيق انجاز فى وضع مصر على خارطة العالم فى المناخ والمياه .