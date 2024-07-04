وزير التعليم العالى يصل مكتبه.. واجتماع مع السفير الفرنسى بعد قليل

كتب محمد صبحى

وصل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الخميس مكتبه بمقر وزارة التعليم العالى بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك أول يوم عمل بعد تجديد الثقة واداء اليمين الدستورية أمس الأربعاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويستقبل الدكتور أيمن عاشور عدد من رؤساء الجامعات لتقديم التهانى بمناسبة تجديد الثقة وزيرا للتعليم العالى ومن بين المتواجدين بمكتب الوزير الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة وعدد من قيادات الوزارة.

ومن المقرر أن يشهد الدكتور أيمن عاشور بعد قليل، اجتماع مع السفير الفرنسي والوفد المرافق له مع 22 من رؤساء الجامعات المصرية، ولفيف من قيادات الوزارة؛ لتوقيع أضخم إتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية في البلدين ، لمنح درجات علمية مزدوجة في 15 تخصصا علميا بالتعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية، وذلك في ظل انفتاح جمهورية مصر العربية على عقد الشراكات الدولية مع كُبرى جامعات العالم.