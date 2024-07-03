اليوم السابع
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السيرة الذاتية للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الأربعاء، 03 يوليو 2024 06:19 م
السيرة الذاتية للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي
محمد صبحى

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‏أصدرت وزارة التعليم العالي بيانا منذ قليل بتفاصيل السيرة الذاتية للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد.

 

• تولى حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ أغسطس 2022 وحتى الآن.

• شغل منصب نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات.

• شغل منصب عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس

• شغل منصب وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس.

• شغل منصب مدير وحدة التصميمات والدراسات والبحوث المعمارية بمركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة.

•  أستاذ العمارة والتخطيط العمراني والإسكان قسم عمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس

• عمل أستاذًا ومحاضرًا زائرًا للعديد من الجامعات والهيئات المحلية والدولية.

• حصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية من كلية الهندسة جامعة عين شمس.

• حصل على ماجستير الهندسة المعمارية من كلية الهندسة جامعة عين شمس.

• حصل على دكتوراه الفلسفة في العمارة والإسكان من معهد العمارة بموسكو.

• أشرف على العديد من الرسائل العلمية (الماجستير والدكتوراه).

• أطلق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ودعم إطلاق التحالفات الإقليمية بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والجهات الصناعية والإنتاجية.

• أشرف على عقد العديد من الشراكات الدولية بين الجامعات المصرية ونظيرتها الأجنبية المرموقة لتطوير المنظومة التعليمية.

• أشرف على التوسع وتطوير المستشفيات الجامعية ورقمنة نظام الإدارة بها والاستمرار في التحول الرقمي للجامعات المصرية.

• أشرف على التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، وأشرف على ملف إنشاء الجامعات التكنولوجية، فضلًا عن دعم إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية بمصر.

• أشرف على تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" وإطلاق مبادرة "تعليم عال آمن رقميًا"

• أشرف على ملف تطوير البرامج البينية في الجامعات، وملف رقمنة الجامعات تماشيًا مع التحول الرقمي بمؤسسات الدولة المختلفة.

•أشرف على ربط البحث العلمي باحتياجات خطط التنمية للدولة، والمُساهمة من خلال البحوث التطبيقية في تطوير قطاع الصناعة.







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