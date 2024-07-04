هولندا: قد نشارك فى المبادرة الفرنسية لتدريب القوات الأوكرانية

أ ش أ

قالت الحكومة الهولندية، إنه من الممكن المشاركة فى المبادرة الفرنسية لتنظيم التدريب العسكرى فى أوكرانيا.

وأضافت الحكومة الهولندية إنها بشكل عام لا تستبعد المشاركة فى المبادرة الفرنسية لتنظيم التدريب العسكرى فى أوكرانيا، إلا أن وزير الدفاع الهولندى روبن بريكلمانز قال "إنه من السابق لأوانه اتخاذ موقف نهائى بشأن هذه المسألة"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.



وأشار بريكلمانز إلى أنه من الضرورى دائما الموازنة بين القيم والفوائد المضافة والمخاطر المحتملة..قائلا :"يجب أن يشمل هذا الأمر تحالفا واسع النطاق من الدول بدعم من أهم الدول الأعضاء فى حلف الناتو".



جاء ذلك تعقيبا على تصريحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون التى قال فيها إنه يريد تشكيل تحالف من الدول المستعدة لإرسال مدربين إلى أوكرانيا فى المستقبل القريب.



وتريد هولندا أن ترى كيف يتطور النقاش بشأن هذه المسألة ولا تريد اتخاذ موقف نهائى فى هذا الوقت.