أمريكا تخصص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لدعم أوكرانيا بـ 150 مليون دولار

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت الولايات المتحدة تخصيص حزمة جديدة كبيرة من الأسلحة والمعدات بقيمة 150 مليون دولار، لدعم الجيش الأوكرانى فى الوقت الذى يواصل فيه القتال ضد التدخل العسكرى الروسى.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن هذا الدعم من شأنه أن يساعد أيضًا في تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية ضد الهجمات الروسية وتعزيز قدرات أوكرانيا عبر الخطوط الأمامية.

وأضاف أن هذه هي حزمة المساعدة الأمنية السابعة التي يأذن بها الرئيس الأمريكي جو بايدن لمساعدة أوكرانيا منذ التوقيع على ملحق الأمن القومي قبل شهرين.

وتابع بلينكن قائلا: سنقوم بنقل هذه المساعدة الجديدة في أسرع وقت ممكن لتعزيز دفاع أوكرانيا عن أراضيها وشعبها، مؤكدا أن "الولايات المتحدة والتحالف الدولي الذي شكلناه سيواصلان الوقوف إلى جانب أوكرانيا".

وبحسب بلينكن، تشمل هذه الحزمة البالغة 150 مليون دولار والتي تم تقديمها بموجب سلطة السحب الرئاسية صواريخ هوك الدفاعية وذخائر لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) و قذائف مدفعية عيار 155 مم و105 مم و قذائف هاون عيار 81 مم وصواريخ "تاو" ومنظومات جافلين وأي تي-4 المضادة للدروع وذخائر للأسلحة الصغيرة وقنابل يدوية ومعدات وذخائر للهدم ومركبات تكتيكية لسحب المعدات ونقلها وأنظمة ملاحة جوية تكتيكية ومعدات لدعم الطائرات وقطع الغيار والصيانة وغيرها من المعدات الميدانية والمساعدة.