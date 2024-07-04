نقيب التطبيقيين: فخورون بتولى كامل الوزير وزارة الصناعة ونعاهده بالوقوف خلفه

كتبت آية دعبس

قال المهندس رمضان هلال، النقيب العام للتطبيقيين، إن كافة التطبيقيين عصب الصناعة والتنمية فى مصر فخورون بوجود الفريق كامل الوزير، وزيرا للصناعة والنقل، مشيرا إلى أن التطبيقيين يعاهدون الوزير كعادتهم فى مختلف العصور، بأن يقفون خلفه وفى ظهره لتنفيذ كافة المهام.

وتقدم هلال: بالنيابة عن هيئة المكتب والمجلس الأعلى لـ نقابة التطبيقيين، بالتهنئة على تجديد الثقة في الفريق كامل الوزير لوزارة النقل، قائلا إنه نتيجة لجهوده وإخلاصه وتفانيه في العمل والنجاحات التى تم تحقيقها من خلال دوره فى إدارة الهيئة الهندسية ومرورا بدوره الهام والمحوري في الإشراف على تنفيذ قناة السويس الجديدة في زمن قياسي والطفرة الكبيرة في وزارة النقل والمواصلات تحت إدارته، حاز على ثقة القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصرى جميعا وتكليفه بوزارة الصناعة.

وتولى الفريق كامل عبد الهادي فرج الوزير، منصب نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزارة النقل، وزير النقل، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، ويجيب "اليوم السابع" عن أسئلة حول لماذا الفريق كامل الوزير في الحكومة الجديدة، وتمكن من النهوض بملف النقل في مصر عقب توليه حقيبة وزارة النقل في 10 مارس 2019، حيث أثر وجوده على إنجاز ملفات التطوير في منظومة النقل بالكامل، وعلى رأسها النهوض بهيئة السكة الحديد والجر الكهربائى والبدء في مشروعات كثيرة منها شبكة القطارات السريعة والخط الرابع للمترو ومترو الإسكندرية ودراسة الخط السادس للمترو، وتطوير الموانئ وشبكة الطرق.