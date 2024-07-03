رئيس وزراء جامايكا يحذر المواطنين من اقتراب إعصار بيريل

كنجستن (أ ش أ)

حذر رئيس وراء جامايكا أندرو هولنس اليوم الأربعاء، المواطنين من اقتراب إعصار بيريل الخطير الذى يضرب منطقة بحر الكاريبى.

وقال هولنس إن السلطات قد تقطع خدمات المياه والكهرباء كإجراء احتياطي لمنع نشوب الحرائق وحماية المرافق، كما طالب المواطنين بتخزين الشموع وبطاريات الإضاءة والحذر عند إشعال النيران إذ قد لا تتمكن سلطات الإطفاء من القيام بدورها، وذلك حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى).

من جانبها، قالت وزيرة المعلومات دانا موريس ديكسون إنه تم إعداد أكثر من 900 مركز إيواء، وأنه يجري حاليا إجلاء سكان المناطق المنخفضة المعرضة للفيضانات، مضيفة أن السلطات أعدت الموارد المالية اللازمة للتعامل مع الإعصار وآثاره التدميرية المحتملة.

وكانت وسائل إعلامية أفادت بأن إعصار "بيريل" تسبب في إحداث خسائر كبيرة في مناطق جنوب شرقي البحر الكاريبي، إلى جانب مصرع سبعة أشخاص على الأقل.