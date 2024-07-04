مرشد سياحى يبدأ رحلة بالدراجة من يوركشاير بإنجلترا إلى القاهرة..والهدف خيرى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى إن مرشدا سياحيا بدأ رحلة خيرية بالدراجة من شمال يوركشاير فى إنجلترا إلى القاهرة من أجل جمع الأموال للأشخاص المختلفين فى بيرو والإكوادور.

وأشار التقرير إلى أن المرشد هارى ساتلوكا ترك مدينته فى هاروجيت يوم الاثنين، وقال إنه يخطط للسير مسافة 4970 ميلا ، حوالى 8 آلاف كيلومتر للوصول إلى مصر فى الأشهر المقبلة.

وأوضح ساتلوكا أنه فى حين أن يستمتع برحلته عبر بريطانيا وأوروبا، فإنه أراد أيضا إثارة الوعى بجمعية أرتيزان الخيرية فى هاروجيت. وأشار إلى أن يرغب فى الاستمرار فى الرحلة لأنه أراد دوما القيام ببعض المغامرة. وتحدث عن مدى تشوقه للقيام بالرحلة، وقال أن العالم مكان كبير ومذهل ويريد أن يرى أكبر قدر ممكن منه. وأكد أنه يفعل ذلك لأسباب ذاتية تماما، حيث يحب المغامرة، لكنه سيكون سخيفا إذا لم يجمع بعض الأموال للعمل الخيرى فى نفس الوقت.

وتابع قائلا إنه يأمل أن تساعد رحلته فى جمع المال لجمعية أرتيزان الخيرية. وإلى جانب مقهى ومتجر لبيع المجوهرات المصنوعة يدويا فى هاروجيت، فإن المؤسسة الخيرية - التي تدعم الأشخاص ذوي القدرات المختلفة - لديها أيضا مواقع في بيرو والإكوادور.

وقال هارى إنه يريد معرفة المزيد عن تاريخ المنطقة وقرر أن يبدأ جولات المشي، المعروفة باسم "هاري يفعل التاريخ"، لأنه "مندهش من عدم قيام أي شخص آخر بذلك".

وأضاف أنه أراد الاستفادة من الإلهام الذي اكتسبه من والده الراحل في مغامرته التي ستنتهي عند الأهرامات.

قال ساتلوكا: "السبب الرئيسي الذي يجعلني أحب التاريخ هو أنني كنت واحداً من هؤلاء الأطفال البائسين الذين يبلغون من العمر 14 عاماً، حيث كل شيء مجرد هراء إلى حد ما ولم يكن لدي أي اتجاه.