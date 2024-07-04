مخاطر بيئية تهدد أعلى قمة جبل فى كوريا الجنوبية.. والسر "النودلز"

كتبت ريهام عبد الله

فى واقعة غريبة، كشفت الحديقة الوطنية لجبل هالا، وهو أعلى قمة جبل فى كوريا الجنوبية، أن الجبل يواجه أضرارا بيئية، بسبب الشعيرية سريعة التحضير "النودلز"، وأطلق المكتب المعنى بالحفاظ على الجبل، حملة لتشجيع المتنزهين على عدم إلقاء حساء الشعيرية على الجبل أو فى مجاريه من أجل الحفاظ على "بيئة نظيفة".

وكشف بيان صحفى من مكتب الحديقة الوطنية، أن المتنزهين غالبا ما يجلبون معهم الـ"رامن"، وهو نوع من الشعيرية سريعة التحضير يتم تقديمها فى كوب يمكن التخلص منه، معهم لتناول الطعام خلال الوقت الذى يقضونه على الجبل، وفقا لما نشرته CNN عربية.

ومن ضمن حملة التوعية، تم وضع لافتات مكتوب عليها :"دعونا نحافظ على جبل هالا النظيف ونورثه للأحفاد كما هو"، مع لافتات تحث المتنزهين على استخدام نصف كمية الحساء والماء فقط، تم التأكيد على حظر التدخين، وترك الطعام، والقمامة، والدخول غير المصرح به، وشرب الكحول فى الجبل، ويمكن أن يواجه أولئك الذين ينتهكون القواعد عقوبات تصل قيمتها إلى 1,442 دولار تقريبًا.



جبل هالا فى كوريا الجنوبية

وعن خطورة الرامن "الشعيرية سريعة التحضير"، قال مكتب الحديقة الوطنية،: "يحتوى مرق الرامن على الكثير من الملح، لذا فإن التخلص منه على طول مجرى مياه الوادى يجعل عيش الحشرات المائية مستحيلاً فى المياه الملوثة".

ومن جهتها قامت شرطة جزيرة "جيجو" بحملة قصيرة فى 25 يونيو فى أعقاب تلقى شكاوى متكررة من السكان بشأن سلوك السياح فى الجزيرة، ووفقًا لشرطة "جيجو"، مُنِح 9 سياح أجانب مخالفات وغرامات، فى اليوم الأول من تطبيق الضوابط الجديدة، وكان معظمها بسبب العبور العشوائى للمشاة، وتقدر غرامة العبور العشوائى للمشاة 14 دولارًا تقريبًا، بينما تصل غرامة استخدام معبر المشاة عندما تكون الإشارة حمراء إلى 43 دولارًا تقريبًا.

ويذكر، أن جبل "هالا" جزءًا من جزيرة "جيجو" البركانية وأنابيب الحمم المدرجة ضمن قائمة منظمة اليونسكو للمواقع التراثي، وزار الجبل العام الماضى أكثر من 923 ألف سائح، وجبل هالا، الذى يبلغ ارتفاعه 1،947 مترًا، أعلى جبل فى البلاد، ويقع فى جزيرة "جيجو"، وهى وجهة شهيرة لقضاء العطلات.