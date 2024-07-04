محافظ الجيزة يؤكد ضرورة تشديد الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها

كتبت - مرام محمد

تفقد عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم، إدارات الديوان العام للمحافظة، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل والتعرف على الإدارات المختلفة واختصاصاتها، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ لغرفة العمليات والأزمات والمركز التكنولوجي، حيث اطلع على سير العمل به، واستمع إلى شرح من القائمين عليه حول الخدمات التي يقدمها للمواطنين، مؤكدًا ضرورة التطوير بشكل مستمر لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتفقد محافظ الجيزة أرشيف الديوان العام ووجه بضروة التحول الرقمي في جميع المخاطبات والمراسلات وحفظ المستندات، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي سيساهم في تحسين كفاءة العمل فى الديوان العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

تأتى هذه الخطوة في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على الوثائق والمستندات بشكل آمن ومنظم، وتسهيل عملية البحث عنها واسترجاعها من قبل الموظفين والمراجعين.

وتفقد المحافظ إدارات متابعة الخطة والمشروعات والعلاقات العامة والإعلام وشئون العاملين والشئون القانونية والأملاك والحسابات والمالية ومركز المعلومات والاستثمار والمتابعة، حيث اطلع على سير العمل بها، واستمع إلى شرح من القائمين عليهم حول المشاريع الجاري تنفيذها فى المحافظة، وأكد ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع بدقة وسرعة وإتقان، بما يضمن تحقيق أهدافها على أكمل وجه.

وأكد النجار ضرورة تشديد الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودتها وكفاءتها. كما أكد المحافظ خلال الجولة على أهمية العمل بروح الفريق الواحد من قبل جميع العاملين في الديوان العام، وذلك لتحقيق أفضل النتائج وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدًا ضرورة التطوير المستمر للعمل في جميع الإدارات، واستخدام أحدث التقنيات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه سيعمل على متابعة سير العمل بشكل دوري في جميع الإدارات، والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة وتذليل المشكلات التي تواجه مديري الإدارات المختلفة للنهوض بالمحافظة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لمواطنيها.