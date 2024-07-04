لو بتعانى من إفرازات زائدة من العين عند الاستيقاظ.. طرق الوقاية والعلاج

كتب – حسام الشقويرى

إفرازات العين أمر شائع عند الاستيقاظ وعادة ما تكون غير ضارة. ومع ذلك، إذا كانت عيناك تتسرب أكثر من المعتاد عند الاستيقاظ، فقد يكون ذلك علامة على بعض المشاكل الصحية الأساسية وفقا لما نشره موقع Onlymyhealth.

وإفرازات العين الزائدة في الصباح تحدث عادة بسبب تراكم الدموع والمخاط أثناء النوم. وقد يكون هذا بسبب عوامل مختلفة :

الحساسية

عيون جافة

التهاب الجفن

التهاب الملتحمة يسمى أيضًا العين الوردية

التعرض للمهيجات البيئية مثل الغبار أو الدخان

التغيرات الهرمونية

بعض الأدوية

الحالات الصحية الأساسية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو اضطرابات الغدة الدرقية

ومن الضروري طلب العناية الطبية إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية:

إفرازات سميكة صفراء أو خضراء مصحوبة بألم أو احمرار في العين

زيادة الحساسية للضوء

عدم وضوح الرؤية

حمى

إذا كانت إفرازات العين مستمرة أو متفاقمة أو مصحوبة بتورم في الوجه أو صعوبة في تحريك العين

ويعتمد علاج إفرازات العين المستمرة على السبب الكامن وراءها وفيما يلي كيفية تسبب الحالات المختلفة في إفرازات العين الزائدة:

التهاب الملتحمة

عندما تلتهب الملتحمة، يمكن أن تنتج المزيد من المخاط أو القيح، مما يؤدي إلى إفرازات قد تكون شفافة أو صفراء أو خضراء.

التهاب الجفن

يسبب التهاب الجفون، مما يؤثر غالبًا على الغدد الدهنية الموجودة في قاعدة الرموش. يمكن أن يؤدي التهيج إلى تقشر أو تقشر خط الرموش، إلى جانب إفرازات زائدة في بعض الأحيان.

الوقاية من إفرازات العين الزائدة

ممارسة نظافة الجفن الجيدة

تجنب فرك عينيك

غسل اليدين بشكل متكرر

استخدام الدموع الاصطناعية لتليين العيون الجافة

تجنب المواد المسببة للحساسية

ارتداء النظارات الشمسية في البيئات المليئة بالغبار أو الرياح



