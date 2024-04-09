مش مجرد ألم في العين.. تعرف على أعراض متلازمة جفاف العين المزمنة

كتبت مروة محمود الياس

الجفاف بالعين وجفاف دموعها والشعور بالحرقة أو بالألم والاحمرار فيها كلها أعراض قد تكون سببًا في جفاف عابر قد يصيب العينين ويتم علاجه بشكل سريع، ولكن ما لا يعيه البعض أن هناك حالة مرضية تسمى متلازمة جفاف العين يعاني منها بعض الأشخاص وهي حالة مزمنة عبارة عن متلازمة، هذا ما أكده تقرير نشره في موقع فيري ويل هيلث المعني بالصحة العامة.

تابع التقرير أن هناك الكثير من الحالات التي تعاني تلك المتلازمة وتظهر عليها بعض الأعراض منها مشكلات كبيرة في النظر والإبصار، يعاني خلالها المريض من إحساس شديد القوة في العينين كالوخز الشديد أو إحساس لاذع شديد بالعينين مثل الشكشكة

قد يعاني أيضًا البعض من حالة هرش شديد ورغبة شديدة في حك العيون من الداخل، مع النظر بشكل ضبابي للغايه فضلا عن الشعور بوجود حبيبات أو ذرات من الأتربة بداخل العينين

قد يعاني البعض أيضًا من حالة حرقة شديدة وألم بالعينين حول العينين فوق الجفون وعند الحواجب ايضا، فالألم يكون مبرح ولا يتم التخلص منه بسهولة

يتحسس الذي يعاني من متلازمة العين الجافة من بعض الأعراض والتي من أهمها الشعور بعدم القدرة على النظر في الضوء المباشر بأي حال من الأحوال، أقل كميه اضاءه قد تؤثر بشكل مباشر في عينيه وتسبب له ألما بالرأس

بعض مضاعفاتها قد تكون عبارة عن التهابات شديدة بالعينين تأكل في القرنية، واضطراب شديد في حالة القرنية والاصابة بالعدوى فيها كذلك قد يصاب البعض بمشكلات في البصر، قد تصل حد الفقدان لذا لابد من الذهاب للمختص لعلاج هذه المتلازمة.