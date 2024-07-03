بارتشينات جديدة للإيجار بممشى المنصورية السياحى فى الجيزة.. فيديو

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة إتاحة 40 بارتشن (محلات ومطاعم وأكشاك حضارية) بمساحات مختلفة للإيجار، بـممشى المنصورية السياحي أمام أهرامات الجيزة، مشيرة إلى أنها تعد فرصًا استمارية هامة لما تتمتع به من موقع مميز وحيوي.

وطالبت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، الراغبين في التقديم والاستفسار، التوجه إلى إدارة التسويق بمحافظة الجيزة.

وبدأت محافظة الجيزة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتجميل ورفع كفاءة محور المنصورية، بدءًا من الطريق الدائرى حتى كوبرى عز بطول 2كم، وذلك في إطار خطة تطور الطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصرى الكبير.

وتتضمن أعمال التطوير بالمنطقة رصف وتجميل الطريق وتركيب شبكات إنارة تجميلية وتشجير ولاندسكيب وغقامة منطقة استثمارية بالجزيرة الوسطى اعلى أعمال تغطية الترعة ودورات مياه واستراحات ومناطق ترفيهية وجراج للسيارات الخاصة.