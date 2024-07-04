توقيع اتفاق استضافة سلطنة عمان المؤتمر الثالث لوزراء التربية بدول "الإيسيسكو"

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شهد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، ووزيرة التربية والتعليم رئيسة اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، بالعاصمة مسقط الأربعاء، توقيع اتفاق استضافة سلطنة عمان للمؤتمر الثالث لوزراء التربية للدول الأعضاء في الإيسيسكو، المقرر أن ينعقد يومي 2 و 3 أكتوبر القادم .



وأفاد بيان للايسيسكو، أن الاتفاق بمقر الوزارة في مسقط، وقعه كل من: الأمينة العامة للجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم آمنة بنت سالم البلوشية، ومدير الأمانة العامة للجان الوطنية والمؤتمرات بمنظمة "الإيسيسكو" الدكتور سالم الحبسى .



وأوضح المدير العام للمنظمة -خلال البيان- أن الإيسيسكو تسعى لأن يمثل هذا المؤتمر نقلة نوعية للمؤتمرات الوزارية، حيث سيشهد تقديم وثائق متميزة تتناول وضع العالم الإسلامي ما بعد قمة تحويل التعليم، والتعليم الأخضر، وتعليم الفتيات، شارك في إعدادها خبراء في جامعات ومراكز بحثية دولية مرموقة، مضيفا أن اللقاء تطرق إلى مناقشة الاستعدادات والترتيبات التنظيمية الخاصة بالمؤتمر .



أكد الجانبان الحرص على أن تمثل مخرجاته من دراسات ووثائق وتوصيات، إضافة نوعية لجهود دول العالم الإسلامي في مجال تحديث المنظومات التربوية، لتواكب التطورات والتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم .



من جانبها.. ثمنت الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية جهود "الإيسيسكو" في الإعداد لمؤتمر وزراء التربية، مؤكدة تيسير جميع السبل ليخرج بأفضل صورة .