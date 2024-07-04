اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يوليو 2024 05:50 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة

الخميس، 04 يوليو 2024 05:00 ص
تعرف على كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة كاتدرائية ميلاد المسيح
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتبر كاتدرائية ميلاد السيد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة المقر الباباوى الأخير فى تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية حسبما ذكر الموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية.

وتقع الكاتدرائية شرق مشروع أرض المعارض (إكسبو)، جنوبى الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 15 فدانًا بزيادة 2 فدان عن الكاتدرائية في العباسية، أى ما يعادل 10 آلاف متر مربع، وتستوعب من المصلين 8200 فرد.

وتصنف الكاتدرائية كأكبر كنيسة فى الشرق الأوسط، وبلغ عدد العمالة فى تنفيذ الكاتدرائية نحو 8000 عامل ما بين مهندسين وفنيين وعمال، واستغرق العمل بها نحو 23 شهرًا، من فبراير 2017 إلى نهاية ديسمبر 2018.







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كاتدرائيه ميلاد المسيح

العاصمه الاداريه الجديده



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة