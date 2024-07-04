تشقق الشفاه يشير لهذه المشكلات الصحية.. استشارى جلدية تقدم أهم النصائح

كتبت مروة محمود الياس

يجب ألا يستهين الإنسان بأي عرض مرضي خاصة إذا كان جلديا يظهر على جسمه، فمظهر الجلد من الخارج هو المعبر عن عن الحالة الصحية وعما إذا كان الإنسان يتمتع بصحة جيدة أم لا، أم أنه يعاني من بعض الأمراض.

لا شك أن الشفاه المتشققة، أو خشنة الملمس، أمر محتمل حدوثه في ليالي الشتاء التي تسبب الجفاف العام للجلد وللجسم بشكل عام، ولكن إذا كانت الشفاه متشققة وسميكة وخشنة، فضلا عما حول الفم من تغير لون البشرة، وكذلك قد تفرز هذه التشققات بعد الدماء فعليك الانتباه وعدم إهمال هذه الحاله خاصة إذا كانت تزورك دوما، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع e medicine health الطبية المعني بالصحة العامة والأمراض.

وأوضح التقرير أن الشفاه المتشققة التي تفرز بعض الدماء أو الخشنة التي لا يمكن علاج تشققاتها يمكن أن تكون علامة دالة على الإصابة بالكثير من المشكلات الصحية والتي من بينها:



ـ التعرض لحالة من الجفاف الحاد في الجسم والجلد، أدت إلى هذا التشقق لفترة طويلة، وتؤكد الاصابة بهذه الحالة إذا ما كانت تترافق مع أعراض مثل الدوخة والوهن، وفقدان الوعي، والتعب العام.

ـ قد يكون الفم المتشقق الجاف نتيجة رد فعل تحسسي تجاه بعض الأدوية دون غيرها.

ـ بعض الحالات تكون الشفاه متشققة وملتهبة، وما حولها جلد ملتهب أحمر هذه الحالة تسمى التهابات الشفاه الزاوية ، وهي حالة طبية وعدوى.

ـ قد يكون السبب الاصابة بالاكزيما الشديدة.

ـ قد يكون السبب أيضا كثرة استخدام اطقم الاسنان التي يعتمد عليها البعض.

وفى هذا الإطار قالت الدكتورة ابتسام السباعي استشاري الجلدية بقصر العينى إن الفم والجلد ما حول الفم والشفاه المتشققة له الكثير من الأسباب والعوامل، فقد يكون تأثير بعض مستحضرات التجميل أو بعض الأدوية التي يتناولها الشخص، فضلا عن أسباب تتعلق بالكريمات والمراهم التي يضعها البعض حول الفم خطئا مثل كريمات الكورتيزون وغيرها، ولا بد من عدم وضع أي كريمات أو مراهم طبية علاجية حول الفم أو على شفاه إلا باستشارة المختص.

تابعت موضحة أن التشقق الذي لا يتم علاجه بسهولة من عن طريق المرطبات العلاجية يجب أن يستشير فيه المريض الطبيب لبيان السبب، مع أهمية بعض النصائح منها:



ـ غسل الفم جيدا بعد تناول الطعام وتجفيفه جيدا أيضا.

ـ الاهتمام بعدم تناول الأطعمة الحارة أو الحادة.

ـ تقليل التوابل في الطعام قدر الإمكان.

ـ عدم العبث والتقشير للفم والجلد حوله.

ـ عدم استخدام أقنعه التقشير للشفاه وما حولها حتى يتم علاج التشققات.

ـ تجنب استخدام المراهم والكريمات العلاجية مثل مراهم الكورتيزون ومراهم المضادات الحيويه على هذه المنطقة دون الطبيب.