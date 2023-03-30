تونس.. توقعات بتراجع نحو 75% فى محصول الحبوب بسبب الجفاف

كتب محمد جمال

قال محمد رجايبية المسؤول باتحاد الفلاحة التونسى، الخميس، لوكالة رويترز إنه يتوقع موسم حبوب "كارثيا" بتراجع نحو 75 % فى المحصول بسبب الجفاف الحاد، بحسب سكاى نيوز.

التراجع الكبير المتوقع لمحصول الحبوب في تونس من شأنه أن يعمق مصاعب المالية العامة التى توشك على الانهيار وسط مساع للحصول على حزمة إنقاذ دولية.

وقال رجايبية أنه يتوقع أن يتم حصاد ما بين 200 ألف و250 ألف طن هذا الموسم مقابل 750 ألف طن في العام الماضي.

وأفاد سكان بعض مناطق العاصمة التونسية وبعض المدن الأخرى بأن سلطات البلاد بدأت منذ أسبوع قطع مياه الشرب ليلا في إطار ما يبدو أنها خطة لخفض الاستهلاك وسط أزمة جفاف شديدة تحاصر البلد بسبب ندرة الأمطار التى خلفت سدودا شبه فارغة.

وقال حمادى الحبيب مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة إن مناسيب السدود التونسية سجلت انخفاضا مليار متر مكعب بسبب ندرة الأمطار من سبتمبر 2022 إلى منتصف مارس 2023.