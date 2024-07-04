بايدن: أخفقت خلال المناظرة مع الرئيس السابق دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم إنه أخفق خلال المناظرة مع الرئيس السابق دونالد ترامب الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأكد بايدن "مررت بليلة سيئة وارتكبت خطأ خلال مناظرة استغرقت 90 دقيقة لكن يجب النظر إلى ما قمت به خلال ثلاثة أعوام ونصف".

يذكرأن، أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن استمراره فى السباق الرئاسى حتى نهايته، ولا يعتزم الانسحاب.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الخميس عن بايدن قوله خلال لقائه مع فريق حملته الانتخابية في البيت الأبيض - "إنه لا يعتزم "أبدا" الانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل بل هو "ماض قدما" في حملته.

وأثار أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن وغير المتماسك أحيانا في المناظرة الرئاسية الأولى أمام منافسه المنتمي إلى الحزب الجمهوري دونالد ترامب الأسبوع الماضي، حالة من الذعر داخل الحزب الديمقراطي بعد أداء كارثي خلال المناظرة مما أدت لدعوات من زعماء حزبه بالتنحي لعدم استعداده للاستمرار في السباق الرئاسي.