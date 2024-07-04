اليوم السابع
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الخميس، 04 يوليو 2024 04:02 م
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بلاغ من فتاة يتهم سائق بشركة توصيل بالتعدى عليها فى حدائق أكتوبر

الخميس، 04 يوليو 2024 03:39 م
بلاغ من فتاة يتهم سائق بشركة توصيل بالتعدى عليها فى حدائق أكتوبر تعدى - أرشيفية
كتب - بهجت أبو ضيف

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وجهت فتاة اتهاما لسائق بإحدى شركات توصيل المواطنين بالتعدى عليها خلال توصيلها في حدائق أكتوبر بالجيزة، وبضبط المتهم أنكر الاتهام المنسوب إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من فتاة اتهمت فيه سائق بإحدى شركات التوصيل بالتعدى عليها، وذكرت أن المتهم خلال توصيلها بمنطقة حدائق أكتوبر، تعدى عليها وتمكنت من الخروج من السيارة، ليهرب بعدها المتهم.


تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته نفى الاتهام المنسوب إليه، وذكر أن خلافا متعلق بقيمة التوصيل أدى لنشوب مشادة كلامية بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتم تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

 







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