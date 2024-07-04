اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يوليو 2024 11:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء أول اجتماع للحكومة الجديدة لبحث حل مشكلة الكهرباء

الخميس، 04 يوليو 2024 10:37 ص
بدء أول اجتماع للحكومة الجديدة لبحث حل مشكلة الكهرباء مصطفى مدبولي يؤدى اليمين الدستورى
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أول اجتماع اليوم الخميس بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لحل مشكلة الكهرباء. بحضور الوزراء الجدد.

ويعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس ، مؤتمرا صحفيا، بمقر المجلس بـ العاصمة الإدارية الجديدة.

 







مؤتمر صحفى

العاصمة الادارية الجديدة

مصطفى مدبولى

الكهرباء

مشكلة الكهرباء

الحكومة المصرية الجديدة

الحكومة المصرية الجديدة

وزراء الحكومة الجديدة

وزير الدفاع الجديد

تشكيل الحكومة الجديدة في مصر 2024

رئاسة مجلس الوزراء

وزير الدفاع المصري

رئيس الاركان المصري

الوزراء الجدد

بدء اجتماع الحكومة الجديدة

اول اجتماع للحكومة الجديدة

قرارات الحكومة الجديدة

الكهرباء

اخر اخبار الحكومة الجديدة




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة