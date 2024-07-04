بدء أول اجتماع للحكومة الجديدة لبحث حل مشكلة الكهرباء

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أول اجتماع اليوم الخميس بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لحل مشكلة الكهرباء. بحضور الوزراء الجدد.

ويعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس ، مؤتمرا صحفيا، بمقر المجلس بـ العاصمة الإدارية الجديدة.