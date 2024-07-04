اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يوليو 2024 09:03 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن يؤكد: مستمر فى السباق الرئاسى حتى نهايته

الخميس، 04 يوليو 2024 08:45 ص
بايدن يؤكد: مستمر فى السباق الرئاسى حتى نهايته بايدن
واشنطن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن استمراره فى السباق الرئاسى حتى نهايته، ولا يعتزم الانسحاب.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الخميس عن بايدن قوله خلال لقائه مع فريق حملته الانتخابية في البيت الأبيض - "إنه لا يعتزم "أبدا" الانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل بل هو "ماض قدما" في حملته.

وأثار أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن وغير المتماسك أحيانا في المناظرة الرئاسية الأولى أمام منافسه المنتمي إلى الحزب الجمهوري دونالد ترامب الأسبوع الماضي، حالة من الذعر داخل الحزب الديمقراطي بعد أداء كارثي خلال المناظرة مما أدت لدعوات من زعماء حزبه بالتنحي لعدم استعداده للاستمرار في السباق الرئاسي.

 







بايدن

الرئيس الامريكى

الانتخابات الامريكيه

انتخابات الرئاسه الامريكيه

المناظره الرئاسيه الامريكيه

بايدن وترامب

الانتخابات الرئاسيه الامريكيه

ترامب

مناظره بايدن وترامب

أمريكا

انتخابات أمريكا

انتخابات الرئاسه في أمريكا




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة