"كدت أغفو على المسرح".. بايدن يكشف سبب سوء أدائه فى المناظرة أمام ترامب

واشنطن (أ ش أ)

عزا الرئيس الأمريكى جو بايدن سبب سوء أدائه فى المناظرة التى جرت الخميس الماضى، بينه وبين منافسه الجمهورى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، دونالد ترامب، إلى "الإرهاق الناجم عن سفراته الدولية الأخيرة"، مشددا على أن "هذا ليس عذرا، بل تفسيرا".

وقال بايدن - خلال اجتماع مع متبرعين ديمقراطيين قرب واشنطن حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، إنه "لم يكن أمرا ذكيا جدا أن أكون قد سافرت حول العالم مرات عدة قبل وقت قصير من المناظرة"، مضيفا "لم أستمع لموظفي.. وبعدها كدت أغفو على المسرح".

وكان بايدن، قال الجمعة الماضية، إنه يعتزم هزيمة ترامب دون أن يبدي أي مؤشر على التفكير في الانسحاب.

وأخبر بايدن حشدا من مؤيديه في اليوم التالي من المناظرة التي اعتبرها كثيرون بمثابة هزيمة للرئيس البالغ من العمر 81 عاما "أعلم أنني لست شابا ولم أعد أمشي بسهولة مثلما اعتدت، لم أعد أتحدث بسلاسة كالسابق".

من جانبها، أكدت نائبة بايدن كامالا هاريس أنها "فخورة" بترشحها على قائمة الرئيس لمنصب "نائبة الرئيس".

وتعليقا على الأصوات التي ارتفعت تطالب بايدن (81 عاماً) بالانسحاب من السباق الرئاسي وبأن تحل محله هاريس (59 عاما)، قالت نائبة الرئيس "أنا فخورة بترشحي لمنصب نائبة جو بايدن"، مشددة على أن "جو بايدن هو مرشحنا.. لقد هزمنا ترامب مرة وسنهزمه مرة أخرى".