باكستان تستضيف أعضاء منظمة شنغهاى للتعاون وتدعو الهند للمشاركة

كتبت: هناء أبو العز

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، استضافة بلاده اجتماع مجلس رؤساء حكومات منظمة شنغهاى للتعاون فى أكتوبر من هذا العام، بدعوة جميع الأعضاء، بما في ذلك الهند، لحضور التجمع شخصيًا فى إسلام آباد.

وتأسست منظمة شنغهاى للتعاون من قبل الصين وروسيا في عام 2001، للتركيز على المسائل السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية الدولية، حيث تعد أكبر منظمة إقليمية في العالم من حيث التغطية الجغرافية والسكان، حيث تضم حوالي 80٪ ؜من أوراسيا و40 %من سكان العالم.

أصبحت باكستان عضوًا في منظمة شنغهاي للتعاون في يونيو 2017، بعد حصولها على صفة مراقب من عام 2005 إلى عام 2017.

وصرحت ممتاز زهرة بلوش، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، خلال إحاطتها الإعلامية الأسبوعية: "يعد عام 2024 علامة فارقة مهمة في العلاقات بين باكستان ومنظمة شنغهاي للتعاون، حيث تتولى باكستان الرئاسة الدورية لمجلس رؤساء حكومات منظمة شنغهاى للتعاون، وهو ثاني أعلى منتدى لصنع القرار في منظمة شنغهاي للتعاون".

وأضافت: "بصفتها هذه، ستستضيف باكستان اجتماع رؤساء حكومات منظمة شنغهاى للتعاون في أكتوبر من هذا العام".

وقالت بلوش، إن مؤتمر أكتوبر سيسبقه اجتماع وزاري وعدة جولات من المحادثات الرسمية رفيعة المستوى بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، مع التركيز على التعاون المالي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإنساني.

وأضافت أن المؤتمر سيعقد وفقًا لإجراءات منظمة شنغهاي للتعاون وحضور رؤساء الحكومات شخصيًا.

وكانت الهند قد قاطعت قمة رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك) في عام 2016، والتي كان من المقرر عقدها في إسلام أباد.