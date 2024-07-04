المعمل الجنائى يكشف أسباب حريق شقة فى الزيتون

كتب عبد الله محمود

كشف تقرير المعمل الجنائى فى واقعة حريق شقة سكنية بمنطقة الزيتون عن أن ماس كهربائى بسبب زيادة الأحمال وراء نشوب النيران التى أدت لحدوث الواقعة، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى الحادث.

البداية كانت بتلقي رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الزيتون، وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق بعدما انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية في الزيتون، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كوردون أمنى، وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي العقارات المجاورة، وتم عملية إخماد الحريق.