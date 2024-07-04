المتهم بمحاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا يواجه تهم الإرهاب

براتسلافا (أ ش أ)

أعلن مكتب الادعاء العام فى سلوفاكيا اليوم الخميس، توجيه اتهامات الإرهاب لمنفذ محاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيكو فى شهر مايو الماضى.

وأوضحت سلطات الادعاء - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - أن المتهم كان يواجه فقط اتهامات الشروع في القتل، إلا أنه يواجه حاليا اتهامات إضافية بعدما أظهرت التحقيقات أدلة جديدة، وذلك دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأعلن المسؤولون سابقا أن الهجوم كان له دوافع سياسية وتم تنفيذه بشكل فردي، إلا أنهم أعلنوا لاحقا أنه من المحتمل وجود طرف ثالث خلف منفذ محاولة الاغتيال.

يشار إلى أن فيكو تعرض لمحاولة اغتيال عقب الانتهاء من اجتماع حكومي في مدينة "هاندلوفا" في 15 من مايو الماضي، حيث أطلق عليه شخص خمس رصاصات في منطقة البطن من مسافة قريبة قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.

