اليوم السابع
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الإثنين، 01 يوليو 2024 04:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سلوفاكيا: رئيس الوزراء سيعاني من مشاكل صحية دائمة جراء محاولة اغتياله

الإثنين، 01 يوليو 2024 03:40 م
سلوفاكيا: رئيس الوزراء سيعاني من مشاكل صحية دائمة جراء محاولة اغتياله روبرت فيكو
أ ش أ

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أعلنت السلطات في سلوفاكيا أن رئيس الوزراء روبرت فيكو سوف يعاني من مشاكل صحية دائمة جراء تعرضه لمحاولة اغتيال بطلقات نارية في مايو الماضي.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع روبرت كاليناك، إن أعضاء رئيس الوزراء الداخلية لا تؤدي وظائفها كما يجب بسبب اصابته بالطلقات النارية، لافتا إلى أن الآثار الصحية الدائمة والأضرار التي حدثت في العضلات والعظام ستظل موجودة، وذلك حسبما ذكر تلفزيون "يورو نيوز" اليوم الإثنين.

وتابع كاليناك، أن الأطباء يبذلون كل ما في وسعهم لضمان قدرة فيكو على القيام بوظائف منصبه بكامل طاقته، مضيفا أن ذلك قد يكون قريبا حيث تتحسن حالته بالتدريج.

يشار إلى أن فيكو كان قد تعرض لمحاولة اغتيال عقب الانتهاء من اجتماع حكومي في مدينة "هاندلوفا" في 15 من مايو الماضي، حيث أطلق عليه شخص خمس رصاصات في منطقة البطن من مسافة قريبة قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.







روبرت فيكو

محاولة اغتيال

سلوفاكيا

هاندلوفا




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