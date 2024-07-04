العكلوك: الاحتلال يستهدف التوسع الاستيطاني وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية

كتب بيشوى رمزى

أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، إن هناك 16 ألف طفل قتلتهم آلة الاحتلال الإسرائيلي وهناك عشرات الآلاف من المصابين الأطفال استهدفتهم بإصرار وترصد، وأكدت الأونروا أن عدد الضحايا الأطفال خلال الأشهر الماضية يفوق عدد الأطفال الذين رحلوا خلال الحروب حول العالم وما تبقي من أطفال غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي والتجويع والحصار الكامل وكل أطفال غزة خارج التعليم اليوم والرضع لم يتلقوا التطعيمات.

وأكد، في كلمته امام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أن المتطرف في مجلس الحرب الاسرائيلي ايتمار بن جفير رسخ مفاهيم مفادها أن قتل الفلسطيني أفضل من اعتقاله ، فضلا عن أشكال التعذيب غير الآدمية التي يتعرض لها أسري السجون منها القتل بالبطئ ، يأتي ذلك وسط تجاهل تام لقرارات مجلس الأمن .

وللأسف صادقت حكومة الاحتلال علي مجموعة سياسات وعقوبات ضد فلسطين، بحسب العكلوك، لمنع استقلالها فضلا عن سياسة توسيع رقعة الاستعمار وهدم منازل المواطنين بوتيرة أعلى وغير مسبوقة و غيرها من الخطوات العدوانية.

وأكد العكلوك استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني على مدار نحو 9 أشهر متواصلة، منها إقرار حكومة الاحتلال مؤخرا لسلسلة من العقوبات العدوانية ضد دولة فلسطين تهدف إلى منع تجسيد استقلالها على الأرض والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى التوسع الاستعماري الاستيطاني وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية وقرصنة أموالها وفرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينيين تشمل الإبعاد ومنع السفر.

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا طارئا، اليوم الخميس، لبحث سياسة مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني.

وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، قد تقدم بطلب من دولة فلسطين لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث سياسة مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي والتوسع الإستيطاني والإجراءت العقابية التي أقرتها حكومة الاحتلال مؤخرا.