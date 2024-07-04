اليوم السابع
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الخميس، 04 يوليو 2024 12:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصين تطلق استجابة طوارئ لمكافحة الفيضانات فى مقاطعة جيانغشى بشرقى البلاد

الخميس، 04 يوليو 2024 11:14 ص
الصين تطلق استجابة طوارئ لمكافحة الفيضانات فى مقاطعة جيانغشى بشرقى البلاد فيضانات ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)

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أطلقت السلطات الصينية استجابة طوارئ من المستوى الرابع لمكافحة الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت مؤخرا على مقاطعة جيانغشى بشرقى الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس، أن اللجنة الوطنية للحد من الكوارث أرسلت فريقا لتوجيه ومساعدة الحكومات المحلية في أعمال الإغاثة وجهود الإنقاذ، بهدف ضمان الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين وتم تخصيص مواد إغاثية أخرى بقيمة إجمالية بلغت نحو 8.13 مليون يوان (حوالي 1.14 مليون دولار أمريكي) إلى المقاطعة.

وبسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة، من المتوقع أن يستمر ارتفاع منسوب المياه في المجاري الوسطى والسفلى لنهر اليانغتسي وبحيرة بوهيانغ وبحيرة دونغتينغ وسيظل منسوب المياه في بحيرة تايهو أعلى من علامة التحذير.

 







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