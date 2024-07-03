إجلاء 242 ألف شخص بسبب العواصف الممطرة شرقى الصين

بكين (أ ش أ)

تسببت العواصف الممطرة بمقاطعة "آنهوى" شرقى الصين فى تضرر 991 ألف شخص، وإجلاء 242 ألف شخص آخرين.

وذكرت هيئة إدارة الطوارئ في المقاطعة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الأربعاء، أن العواصف أحدثت أضرارا في 36 محافظة ومنطقة في 7 مدن على مستوى الولاية في آنهوي، كما شهد نهر اليانجتسي، أطول نهر في الصين، تجاوز منسوب المياه فيه علامات التحذير، وأدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب المياه إلى ما فوق مستوياتها الآمنة أو التحذيرية في 20 نهرا آخر و6 بحيرات في المقاطعة.

وأضافت الهيئة أنه في إطار استجابتها الطارئة للعواصف الممطرة والفيضانات، أرسلت السلطات في المدن الواقعة على طول نهر اليانجتسي أكثر من 50 ألف شخص لإجراء دوريات على السدود.