السعودية والاتحاد الأوروبى يبحثان التطورات فى قطاع غزة

الرياض - مدريد (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الخميس، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء المنعقد على هامش الاجتماع السنوي للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية - العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي السياق ذاته ، التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، حيث تم بحث أهمية إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لقطاع غزة، وضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

