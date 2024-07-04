الخشت يهنئ المستشار محمود فوزى لتوليه حقيبة وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى

محمد صبحى

استقبل المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهر اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، المستشار محمود فوزي بتوليه حقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وثقة القيادة السياسية في كفاءته وخبرته البارزة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن إسهامات المستشار محمود فوزي بارزة في تعزيز ونجاح الحوار الوطني، وقد برهن على قدرته المتميزة في التواصل والتنسيق مع مختلف القوى والتيارات السياسية، والتوصل إلى مخرجات بالغة الأهمية، علاوة على إنجاز العديد من المشروعات التشريعية التي خدمت مصلحة الوطن والمواطن في ضوء فهم متميز لفلسفة التشريع، بالإضافة إلى دوره المهم في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

كما قال الدكتور محمد الخشت، إنه على ثقة بأن المستشار محمود فوزي سوف ينجح في تعزيز دور البرلمان في التشريع، وتطوير آليات الحوار والتشاور مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية، كما سيكون محور الارتكاز في التواصل والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق التكامل والانسجام في العمل الحكومي.