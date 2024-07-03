الاقتصاد الدوار والبيئة محفز للاستثمارات.. رؤية وزيرة البيئة بعد تجديد الثقة

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على استمرار العمل على تطوير القطاع البيئي فى مصر خلال الفترة المقبلة من خلال تبنى رؤية لوزارة البيئة ، تناسب حجم التحديات الاقتصادية والبيئية العالمية والمحلية ، حيث ستركز على تأصيل فكر الاقتصاد الدوار، وكذلك تعزيز مبدأ أن البيئة محفز للاستثمار، وأيضا إتاحة الفرص الواعدة لجذب الاستثمارات المحلية الأجنبية في مجال البيئة والمناخ.

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذه الرؤية ستتم من خلال بمزيد من الإشراك للقطاع الخاص في اقتناص الفرص الاستثمارية البيئية، وتبنى مشروعات مبتكرة، والعمل على نشر فكر الصناعة الخضراء التي تحقق ميزة تنافسية كبيرة للمنتج المصري.

واوشارت وزيرة البيئة انه سيتم ايضا الاستمرار في العمل على الحد من مصادر التلوث وتحسين جودة الهواء وصون الموارد الطبيعية في الوقت ذاته، حيث ستستكمل الوزارة دورها في تعزيز الدور الإقليمي والدولي لمصر في مواجهة التحديات البيئية، وعلى رأسها تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، مع العمل على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي تم اعدادها، او التى مازالت في طور الاعداد ومنها الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، واستراتيجيات إدارة المخلفات بأنواعها، واستراتيجية الاقتصاد الحيوي، مع استكمال جهود تعزيز السياحة البيئية.