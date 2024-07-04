أحمد السروجى رئيسا لنقابة البترول بالإجماع.. وعايدة محى الدين أمينا عاما

كتبت آية دعبس

أعلن أشرف المحروقى نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، انتخاب المجلس التنفيذي للنقابة، منذ قليل، بالإجماع لـ أحمد السروجى الأمين العام للنقابة، ليتولى مهام منصب القائم بأعمال رئيس النقابة، وذلك خلفا لـ محمد جبران رئيس النقابة السابق، رئيس اتحاد العمال، بعد توليه حقيبة وزارة العمل وحلف اليمين ضمن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

وأضاف المحروقى، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع أيضا شهد انتخاب عايدة محي الدين، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، رئيس سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لمنصب الأمين العام لنقابة البترول، مؤكدا أن المجلس سيعمل على استكماله مابدأه من ملفات منذ بداية الدورة النقابية لخدمة كافة أعضاء النقابة.

وكان قد قدم أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة العامة للعاملين بالبترول، التهنئة لـ محمد جبران، بعد حلفه اليمين الوزارى، وذلك لثقة القيادة السياسية به واختياره وزيرا للعمل فى الحكومة الجديدة التى كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى الدكتور مصطفى مدبولى بتولى تشكيلها، معبرا عن سعادته لثقة القيادة السياسية في رمز من رموز قطاع البترول، والعمل النقابى المصرى، وهو ما يعكس ثقة القيادة السياسية في قيادات التنظيم النقابي المصرى.

وأشاد المجلس التنفيذى، بما قام به محمد جبران من خطوات من أجل النهوض بالنقابة العامة للعاملين بالبترول، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والسعى الدائم لمطالب العمال داخل قطاع البترول وجميع القطاعات الأخرى، مؤكدا أن اختيار أحد، كوادر العمل النقابي، واحد أبناء قطاع البترول يصب في صالح قضايا العمل والعمال من خلال التناغم والتنسيق والتعاون الذي تشهده منظومة العمل باطرافها الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال.