83.78 % نسبة النجاح ببكالوريوس الهندسة جامعة قناة السويس

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن خالص تهانيه القلبية لخريجي كلية الهندسة للعام الدراسي الحالي، مؤكداً على الدور الهام الذي تلعبه كلية الهندسة فى تزويد السوق بالكوادر المؤهلة والمبدعة، لافتاً إلى أهمية الابتكار والتكنولوجيا في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، مطالباً الخريجين بالإستمرار في التعلم والتطور، وأن يكونوا سفراء للجامعة فى مجالاتهم.

وأعلن الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اعتماد نتيجة بكالوريوس الهندسة للعام الأكاديمي 2023-2024، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 83.78%، متمنياً الخريجين التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية.

ومن جانبه، قام الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة بإعلان أسماء الطلاب الخمس الأوائل على الدفعة وهم :

بالمركز الأول يوسف إبراهيم عبد العزيز.

بالمركز الثاني عمر ياسر الحسيني السعيد.

بالمركز الثالث مينا نادر نبيل.

بالمركز الرابع نورهان باهر عبد الله عبد الرحمن.

بالمركز الخامس أميمة سالم سويلم.

وواصل الدكتور باسم الهادي السعيد وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب إعلان أسماء الطلاب من المركز السادس إلى العاشر وهى كالتالي:

بالمركز السادس وجدي محمد على فؤاد.

بالمركز السابع ندى محمود محمد أحمد.

بالمركز الثامن ريم كمال عوده عطية.

بالمركز التاسع محمد عمرو أحمد فوزي.

بالمركز العاشر محمد عبد الوهاب على محمد.

