7 معلومات عن محطة معالجة صرف صحى بقرية سنهور البحرية فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

تشهد محافظة الفيوم مشروعات عملاقة فى قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب، حيث تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات تخدم قطاعا كبيرا من المواطنين، بمختلف قرى ومراكز المحافظة، ومن بين هذه القرى قرية سنهور التى تم تنفيذ محطة عملاقة بها لمعالجة الصرف الصحى وفيما يلى اهم المعلومات عن المحطة.

المحطة مقامة على مساحة 5 أفدنة، وذلك ضمن سلسلة من الجولات التفقدية لمشروعات الصرف الصحى المقامة بختلف أنحاء محافظة الفيوم.





تعمل محطة الصرف الصحى بقرية سنهوربنظام المعالجة بالأقراص الدوارة.

تتكون المحطة من بوابات دخول، أحواض فصل الرمال، أحواض تهوية لسحب المواد العضوية، أحواض ترسيب، منظومة لحقن الكلور، أحواض تجفيف الحمأة، ومحطة لرفع السيب النهائي.

محطة معالجة الصرف الصحى سنهور البحرية تمويل وتنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

شركة مياه الشرب تم استلامها ابتدائيا، لمعالجة الصرف الصحى بقرى سنهور البحرية والسعيدية.

المحطة تخدم 21 ألف نسمة، بطاقة استيعابية 6000 م3 يوم، وتكلفة تبلغ 24 مليون جنيه.

تنفيذ مشروعات الصرف الصحى تأتى ضمن خطة الدولة للحفاظ على البيئة والصحة العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.