رئيس مدينة الزينية يناقش مشروع الصرف الصحى ومعوقات تنفيذه بالقرى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الزينية تنظيم العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية بالأقصر، فعاليات اجتماعاً بحضور حجازى النحاس نائب رئيس المركز، مع مسؤولي شركة المقاولون العرب فرع البحر الأحمر المنفذة لمشروع الصرف الصحي بالمركز، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة سير أعمال تنفيذ المشروعات القومية، والوقوف على معوقات تنفيذ المشروعات.

وتم استعراض الجداول الزمنية الخاصة بكل مشروع ومعوقات تنفيذه، وطالب رئيس مدينة الزينية مسئولى كل مشروع بضرورة تكثيف الأعمال لضمان الجودة التنفيذية وتشغيل المشروع فى الوقت المقرر .

وأكد الهوارى، أهمية إضافة المناطق والشوارع على الخرائط الغير مضافة لسرعة الانتهاء منها في الميعاد المحدد.

وفي سياق متصل أوضح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية أنه جاري تمهيد عدد من الشوارع بقرية العشى استعداداً للرصف ضمن أعمال الشركة الوطنية وهى شوارع المعهد الديني بالقرية وشارع البنك الزراعي و مدرسة التجارة بالقرية.

فيما أكد المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، على أن الصرف الصحى في مدينة الزينية تم وضع جدول زمني له خلال 3 شهور حتى 30 سبتمبر، ليكون قد تم إنهاء غالبيته لخدمة أهالى المدامود والزينية بحرى وقبلى لتوفير كل متطلباتهم، وذلك عقب زيارته للمدينة ولقاء الأهالى وبحث مطالبهم والتي كانت في مقدمتها أزمة الصرف الصحى الذي لم يكتمل منذ سنوات.

وأضاف محافظ الأقصر، في لقاؤه لـ"اليوم السابع"، على إنه قبل زيارته لمدينة الزينية، تابع مدخل منطقة منشأة العماري وبحث إمكانية تغطية ترعة المنشاة بطول 900 متر، وكذلك الطريق الواصل بين كمين العماري وكمين يسي باشا بطول 1700 متر، وإمكانية ردم الترعة الموازية للطريق، ووجه بضرورة إصلاح وصلة الطريق بين محور الدكتور سمير فرج والحزام الأخضر بطول 250 متر، وإصلاح وصلة الطريق أسفل المحور بين الحد الإداري لمدينتي الأقصر والزينية.



رئيس مدينة الزينية يناقش مشروع الصرف الصحى



لقاء لمناقشة مشروع الصرف الصحى ومعوقات تنفيذه بالقرى