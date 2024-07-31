4 توجيهات مهمة لمحافظ الجيزة خلال جولته بكرداسة.. إنفوجراف

كتبت – مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" إنفوجرافَا يرصد أبرز توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، خلال زيارته الأخيرة لمركز وميدنة كرداسة، والتي تفقد خلالها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والوحدة الصحية فى أبو رواش، وعددًا من المحاور المرورية الجديدة الجارى إنشاءها ورفع كفاءتها نطاق المركز.

وجاءت أبرز توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال جولته بمركز ومدينة كرداسة، على النحو التالي..

- تقديم كل سبل الدعم بالمركز التكنولوجي وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

- متابعة دورية لإنجاز مشروعات الطرق والتطوير (عمرو بن العاص ومحور ناهيا وترعة عبد العال).

- مد ساعات العمل بالوحدة الصحية بأبو رواش خلال الفترة المسائية لتوسيع دائرة الاستفادة للمواطنين.

- إصلاح المعدات المعطلة والصيانات الدورية للمركبات للحفاظ عليها واستخدامها بالشكل الأمثل.

وعاين محافظ الجيزة خلال جولته مراحل العمل بمحور ناهيا والجاري تطويرها وتحويله من مصرف ملىء بالمخلفات إلى محور مروري مطور يساهم في خدمة نحو مليوني مواطن من قاطني حي بولاق الدكرور ومدينة كرداسه.

والتقى المحافظ عددًا من المواطنين داخل المركز التكنولوجي بكرداسة؛ للاستماع إلى مطالبهم، ومنها إنشاء وحدة إطفاء بمدينة كرداسة والتوسع في إنشاء عدد من المدارس لتفتيت الكثافات الطلابية ووضع حلول جذرية لضعف ضغوطات المياه بقرية بني مجدول.

وحرص محافظ الجيزة على التحدث مع أهالي كرداسة، للتأكد من تلقيهم الخدمات الصحية اللازمة ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، منبهًا على حسن معاملة المرضى وتوفير العدد الكافي من الفرق والأطقم الطبية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى.