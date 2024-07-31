وصول المياه المرشحة لقرى مجلس قروى تونس بمركز سوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالتعاون مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن تنفيذ خط مياه ناقل بلاستيك بقطر 12 بوصة بأطوال 4 كيلو مترات طولى، والقادم من محطة مياه الشوش السطحية المرشحة لتغذية قرى "تونس وسعد الله والقرامطة غرب" بمركز سوهاج لتخدم أكثر من 25 ألف نسمة.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن ذلك يأتى فى إطار خطة الشركة فى استكمال نقاط الربط الخاصة بشبكات محطة مياه الشوش السطحية بمركز سوهاج لتحسين خدمة مياه الشرب المقدمة وزيادة ضغوط المياه بقرى مجلس قروى تونس والقضاء على مشاكل الضعف في الأدوار العليا في فصل الصيف وأوقات الذروة وتحسين ضغوط المياه والوصول إلى أعلى معايير الجودة لمياه الشرب بالإضافة إلى عدم تأثر هذه لقرى بنقص المياه وضعفها خلال فترة السدة الشتوية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنه تم الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات استهلاك مياه الشرب، وأن الشركة تعمل على قدم وساق لسرعة نهو أعمال تنفيذ الخط الناقل دون انقطاع للمياه وذلك تيسيرا على المواطنين، بالإضافة إلى غسيل الشبكات بعد الانتهاء بحضور المعمل ورفع عينات والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية حرصا من الشركة بالاستمرار فى تقديم خدمات أفضل وأكثر تميزا.

وأوضح المهندس علاء عبد المقصود رئيس منطقة وسط بالشركة أن شركة المياه تسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم مياه شرب نقية ذات جودة عالية ومواصفات ومعايير دولية وتقديم كوب مياه نظيف وأمن للمواطنين بتوصيل المياه السطحية المرشحة لجميع النجوع والقرى والمراكز على مستوى المحافظة.