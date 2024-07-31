وسائل إعلام لبنانية: العثور على جثة فؤاد شكر بعد 20 ساعة من البحث عنه

وكالات

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بالعثور على جثة فؤاد شكر بعد 20 ساعة من البحث عنه.

وكانت قد أفادت "سي إن إن" بأن إسرائيل أبلغت واشنطن مسبقا بالهجوم الذي استهدف الرجل الثاني في حزب الله اللبناني فؤاد شكر والمعروف باسم "الحاج محسن" في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال مسؤول مطلع على التفاصيل للشبكة الأمريكية إنه تم تداول الأخبار بين الطرفين عبر قنوات آمنة، لكن لم يتم تحديد متى تم إبلاغ واشنطن بالتحديد.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تنفيذ هجوم "دقيق" في العاصمة اللبنانية بيروت أسفر عن مقتل قائد في حزب الله المسؤول عن "قتل الأطفال في مجدل شمس والعديد من مواطني إسرائيل".

وتضاربت الأنباء بشأن مصير القيادي في حزب الله، ففي الوقت الذي أكدت فيه وسائل إعلام عبرية مقتله نفت مصادر مقربة من الحزب وفاته وأكدت أنه نجا من الضربة الإسرائيلية التي استهدفته.

وفي السياق، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان أن القوات الإسرائيلية قضت على الحاج محسن (فؤاد شكر) القيادي العسكري الأبرز في حزب الله ورئيس المنظومة الاستراتيجية للتنظيم.