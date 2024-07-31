تنسيق الجامعات 2024.. الأعلى للجامعات يوافق على تشكيل اللجنة العليا للتنسيق

كتب محمد صبحى

وافق المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه اليوم على تشكيل اللجنة العليا للتنسيق للعام الجامعى 2024/2025.

كما وافق المجلس على إنشاء جامعة بنها التكنولوجية بأرض الجامعة بالعبور، وذلك بناءًا على قرار مجلس جامعة بنها، واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بالتعاون بين مجلس الجامعات التكنولوجية وجامعة بنها.

ووافق المجلس على بدء الدراسة بكلية السياحة والفنادق بفرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة.

ووافق المجلس على بدء الدراسة بكلية التربية بجامعة الأقصر.

كما وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية وبدء الدراسة ببرنامج الماجستير الأكاديمى فى تخصصات (المشتريات سلاسل الإمداد – إدارة المشروعات)، بكلية إدارة الأعمال جامعة اسلسكا.