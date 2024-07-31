اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 يوليو 2024 06:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق الجامعات 2024.. الأعلى للجامعات يوافق على تشكيل اللجنة العليا للتنسيق

الأربعاء، 31 يوليو 2024 05:11 م
تنسيق الجامعات 2024.. الأعلى للجامعات يوافق على تشكيل اللجنة العليا للتنسيق المجلس الأعلى للجامعات
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه اليوم على تشكيل اللجنة العليا للتنسيق للعام الجامعى 2024/2025.

كما وافق المجلس على إنشاء جامعة بنها التكنولوجية بأرض الجامعة بالعبور، وذلك بناءًا على قرار مجلس جامعة بنها، واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بالتعاون بين مجلس الجامعات التكنولوجية وجامعة بنها.

ووافق المجلس على بدء الدراسة بكلية السياحة والفنادق بفرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة.

ووافق المجلس على بدء الدراسة بكلية التربية بجامعة الأقصر.

كما وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية وبدء الدراسة ببرنامج الماجستير الأكاديمى فى تخصصات (المشتريات سلاسل الإمداد – إدارة المشروعات)، بكلية إدارة الأعمال جامعة اسلسكا.







الاعلى للجامعات

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق

اخبار مصر




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة