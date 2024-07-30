تعاون بين التنمية المحلية والرقابة المالية لخدمة أهالى المحافظات.. تفاصيل

كتب على عبد الرحمن – إيناس سلامة

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفى بداية اللقاء قدم الدكتور محمد فريد التهنئة إلى الدكتورة منال عوض على ثقة القيادة السياسية باختيارها وزيرًا للتنمية المحلية كأول سيدة مصرية تتولى هذا المنصب، معرباً عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لها لخدمة جميع أبناء المحافظات المصرية فى ظل الدور المحورى والهام للوزارة، حيث شارك فى اللقاء الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة ومحمد عياد مدير المركز الإعلامى بالهيئة.

وشهد اللقاء مناقشة مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة بما يحقق التكامل بين كافة مؤسسات وجهات الدولة المختلفة لدعم جهود الحكومة فى تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث اتفق الطرفان على استكمال مؤتمر بناء القدرات لتعزيز التنمية والذى يستهدف محافظات مصر لبناء قدراتهم التمويلية دعما لمستهدفات خطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية، والذى أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية النسخة الأولى منه فى محافظة دمياط بالشراكة والتنسيق مع الدكتورة منال عوض وقت توليها منصب محافظ دمياط، والذى لاقى استحسان وقبول من أهالى المحافظة من شركات وأفراد وطلبة جامعات، حيث تم تعريفهم بالخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية ودورها فى الاقتصاد وفى حياتهم وكيفية الاستفادة منها وطرق وأساليب الوصول والحصول عليها.

وأكدت الدكتورة منال عوض ، على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة كذلك لدعم جهود الحكومة الرامية الى تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى وجه التحديد الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بعد نجاح النسخة الأولى من مؤتمر بناء القدرات لتعزيز التنمية فى محافظات مصر، مشيرة إلى أن الوزارة ستوفر كل الدعم لاستكمال مؤتمر بناء القدرات لتعزيز التنمية فى محافظات مصر لتعريفهم بالحلول التمويلية والتأمينية والاستثمارية اللازمة لمساعدة الأفراد والشركات على النمو والتوسع.



ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التعاون مع وزارة التنمية المحلية يعد بمثابة شراكة استراتيجية لرفع مستويات الوعى بالمنتجات والأنشطة المالية غير المصرفية لمساعدة الأفراد على الاستثمار والادخار والتأمين ورواد الأعمال على الوصول إلى التمويل اللازم للنمو.

جدير بالذكر أن تنظيم هذه النوعية من المؤتمرات والتى تستهدف النظر بعين من الاهتمام الى محافظات مصر، سوف يعود بالنفع على المجتمع ككل حيث يساعد الشركات والمؤسسات من تطوير منتجاتها لتتناسب مع احتياجات المواطنين من خلال التواصل المباشر معهم خلال فعاليات المعرض، الذى يعد فرصة للنقاش بين أفراد المجتمع وممثلى المؤسسات المالية غير المصرفية، كما سيساهم فى نشر الوعى والثقافة المالية لدى فئات المجتمع مما يساهم فى تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكل منهم للتوسع أو البدء فى نشاط اقتصادى يساعدهم فى تحسين مستواهم المعيشى.