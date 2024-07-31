وزيرة البيئة: مصر لاعب قوى فى اتفاقية المناخ وسنشارك فى مفاوضات أذربيجان

كتبت منال العيسوى

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن أهم مافى قمة المناخ COP29 التى تستضيفها دولة أذربيجان. هو الهدف العالمى الكمى للتمويل، ومصر تجيد التفاوض بين الدول المتقدمة والنامية فى هدف التمويل، فمصر لاعب قوى فى اتفاقية المناخ.

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة، أنها قامت بهذا الدور لتسهيل التفاوض على تمويل المناخ خمس مرات فى السابق ماعدا قمة مصر Cop27، وستقوم بهذا الدور فى القمة المقبلة مع نظيرها بالدنمارك. معربة عن امنياتها أن تقوم الدول المتقدمة بمسؤليتها التاريخية المشتركة المتباينة الأعباء للخروج بهدف طموح يفى بتطلعات الدول النامية، خاصة الدول الأفريقية وحقها فى التمويل.

وأكدت وزيرة البيئة، إن مركز التميز الأفريقي الذى تستضيفه مصر فى بيت القاهرة وسيتم إطلاقه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل، ويتم حاليا الانتهاء من إجراءاته سيكون داعم كبير للعديد من الدول الأفريقية للحصول على حقها فى التمويل المناخى.